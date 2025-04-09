Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

«Я очень богатая» — чему американцы завидуют в России.

«Я очень богатая» — чему американцы завидуют в России.

Оказывается, есть вещи в России, которым завидуют американцы! Хотя, конечно, речь идёт о случаях, когда они об это узнают — ведь неслучайно в Штатах устойчивая пропаганда, мол, не надо интересоваться вообще, что там в этой России! Ничего хорошего, кроме медведей, тайги да тоталитаризма там быть не может.

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