РЕН ТВ Мария Канатаева, бывшая последовательница "Международной церкви саентологов"*, прикрывавшаяся фондом "Защитим детей от наркотиков", проработала в организации несколько лет.
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