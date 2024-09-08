Дочь Любови Успенской попал в больницу с травмой головы

Дочь певицы Любови Успенской, Татьяна, вновь вызвала беспокойство у матери из-за травмы головы. 34-летняя девушка столкнулась с неприятным инцидентом: поскользнувшись в душе, она упала и получила серьезную травму.
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