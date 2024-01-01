Почти дракон: Дома у Лукашенко живет хамелеон Жорик

Пресс-служба Александра Лукашенко показала фото еще одного домашнего питомца белорусского лидера.Уже два с половиной года у президента Белоруссии живет маленький дракончик, сообщил близкий к белорусскому лидеру телеграм-канал Пул Первого.
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