🪖 В Запорожской области крымские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ Разведгруппа с помощью БПЛА обнаружила у Вербового Запорожской области опорный пункт ВСУ с укрывшимся в нем личным составом.
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🪖 В Запорожской области крымские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ Разведгруппа с помощью БПЛА обнаружила у Вербового Запорожской области опорный пункт ВСУ с укрывшимся в нем личным составом.