Российская авиация уничтожила цели в приграничной зоне Курской области Ударная операция армейской авиации Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил России, включающая следующие вертолеты: разведывательно-ударный вертолет Ка-52М «Аллигатор»; ударный вертолет Ми-28НМ «Ночной охотник»; многоцелевой вертолет Ми-8ПСГ.
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