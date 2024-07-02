Пленный солдат ВСУ рассказал о побеге "Кракена"* с позиций в Часовом Яре

Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS Нацбатальон "Кракен"* сбежал с позиций в Часовом Яре раньше регулярных частей Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил РИА Новости украинский пленный Валентин Гриднев.
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