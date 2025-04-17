Все! У жителей Сумской области сдали нервы: Зеленский в шоке от их заявлений

Украинские активисты обращаются к президенту Зеленскому с жалобой, демонстрируя возведенные оборонительные сооружения под Сумами и иронично отмечая: "Оцените, насколько серьезно укреплены наши позиции для защиты от FPV-дронов.
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