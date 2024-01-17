Читаю я некоторых персонажей и тихо офигеваю от их, кхм, «незамутнённости». А ведь факты просты и лежат на поверхности.
Дорогие друзья, всё!
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леонид рыбаков
англосаксы будут помогать до последнего даже одесского хохла .Станок денежный запустят и найдут снаряды оружие .Все упирается в то что бы побольше нанести вреда России( и пока она оправится ) это в будущем оправдает их вложения.ОНИ РАБОТАЮТ В ДОЛГУЮ ОСОБЕННО ЧУЖИМИ РУКАМИ ПОКА ЕЩЕ ДО ДЕБИЛОВ ДОЙДЕТ ЧТО ОНИ ТВОРЯТ В СВОЕЙ СТРАНЕ И БУДУТ ЭТО ПОДПИТЫВАТЬ ВСЕМИ СРЕДСТВАМИ Слабая Россия это работа в долгую и чем больше погибнет славян тем им радостнее .И это уже на протяжении 500 лет с того времени когда на тибете был убит наш представитель А рядом еще одни предатели братушки болгары сколько их спасали(забывают так же) но за доллары все что угодно продадут .
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15 час.
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