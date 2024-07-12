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Всё случилось за секунды: Момент крушения Sukhoi Superjet 100 случайно попал на видео

Всё случилось за секунды: Момент крушения Sukhoi Superjet 100 случайно попал на видео

Момент крушения Sukhoi Superjet 100 в подмосковной Коломне попал на видео. Роковой полёт авиалайнера отследили поминутно, но всё случилось за секунды.

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