Макс Назаров: Помощь США Украине станет финальной?

Спикер палаты представителей США Джонсон заявил, что выделение помощи Украине является сейчас «критически важным», мол, «время сложное» и он «предпочел бы послать пули в Украину, а не американских мальчиков».
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