Нижегородская правда

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Представители Федерации самбо Нижегородской области расскажут, как воспитать чемпионов

Представители Нижегородской региональной общественной организации «Федерация самбо Нижегородской области» и регионального минспорта расскажут о популяризации спорта на пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ) 23 мая.

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