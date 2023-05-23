Представители Федерации самбо Нижегородской области расскажут, как воспитать чемпионов

Представители Нижегородской региональной общественной организации «Федерация самбо Нижегородской области» и регионального минспорта расскажут о популяризации спорта на пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ) 23 мая.
Представители Нижегородской региональной общественной организации «Федерация самбо Нижегородской области» и регионального минспорта расскажут о популяризации спорта на пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ) 23 мая.
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