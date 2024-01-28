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Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении

Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что Ереван предложил Баку заключить пакт о ненападении в случае, если для подписания мирного договора потребуется больше времени, чем предполагалось изначально.

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