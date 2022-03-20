Welt: Минэкономики ФРГ договорилось с Катаром об энергетическом партнерстве и поставках СПГ

Вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в ходе визита в Катар договорился о кооперации в энергетической сфере, которая в будущем предусматривает возможность поставок в Германию сжиженного природного газа (СПГ).
Вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в ходе визита в Катар договорился о кооперации в энергетической сфере, которая в будущем предусматривает возможность поставок в Германию сжиженного природного газа (СПГ).
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