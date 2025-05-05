” Я влюблялся”, – Владимир Вдовиченков признался в чувствах не законной жене

Признание Владимира Вдовиченкова удивило многих: оказывается, известный актер с детства испытывает… страх перед эффектными женщинами! Владимир Вдовиченков, известный своими ролями в таких фильмах, как “Бумер” и “Левиафан”, поделился, что его первой любовью была вовсе не коллега по цеху, а латышская актриса Лилита Озолиня.
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