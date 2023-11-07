Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Австралии

Пекин, 6 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник в Пекине провел встречу с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе, заявив, что Китай и Австралия встали на правильный путь улучшения и развития отношений.