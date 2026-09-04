Жители Чегемского района получили 41 земельный участок

В Чегемском районе Кабардино-Балкарии 41 житель, включая участников СВО и многодетные семьи, получил земельные участки для индивидуального жилищного строительства.
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