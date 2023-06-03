CNN: Китай опережает США по огневой мощи и количеству боевых кораблей

wikipedia.org | U.S. Navy/Public Domain ВМС Народно-освободительной армии Китая по целому ряду важнейших показателей уже превосходят американский флот.
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