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CNN: Китай опережает США по огневой мощи и количеству боевых кораблей

CNN: Китай опережает США по огневой мощи и количеству боевых кораблей

wikipedia.org | U.S. Navy/Public Domain ВМС Народно-освободительной армии Китая по целому ряду важнейших показателей уже превосходят американский флот.

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