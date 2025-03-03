Школьникам из Лосиноостровского рассказали о правилах поведения на водоёмах

Работники Управления по СВАО Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы вместе со специалистами Аварийно-спасательного отряда № 3 столичного Пожарно-спасательного центра провели для учащихся школы № 763 мастер-класс о правилах безопасного поведения на водоёмах.