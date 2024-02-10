Партия осужденного за коррупцию экс-премьера Пакистана намерена сформировать новое правительство

ИСЛАМАБАД (ИА Реалист). Старший помощник бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана заявил 10 февраля, что партия осужденного за коррупцию политика попытается сформировать правительство, поскольку она получила большинство мест на всеобщих выборах.
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