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Партия осужденного за коррупцию экс-премьера Пакистана намерена сформировать новое правительство

Партия осужденного за коррупцию экс-премьера Пакистана намерена сформировать новое правительство

ИСЛАМАБАД (ИА Реалист). Старший помощник бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана заявил 10 февраля, что партия осужденного за коррупцию политика попытается сформировать правительство, поскольку она получила большинство мест на всеобщих выборах.

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