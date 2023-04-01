Ярославский экс-депутат подал иск с требованием заменить иностранные слова мэр и мэрия русскими

"Царьград" выяснил, какие русские аналоги бывший депутат предлагает для импортозамещения.В Ярославский областной суд поступил иск бывшего депутата горсовета Александра Симона к Ярославской областной думе, муниципалитету и мэрии города Ярославля.
"Царьград" выяснил, какие русские аналоги бывший депутат предлагает для импортозамещения.В Ярославский областной суд поступил иск бывшего депутата горсовета Александра Симона к Ярославской областной думе, муниципалитету и мэрии города Ярославля.
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