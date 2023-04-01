Царьград

5 534 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • aforsh
    Становится более понятным гонение армянского народа турками и азербайджанцами. Очень похоже, что Россиянам  армянская...“Это абсурд”: Вла...
  • виктор дабижа
    ну если послушать эту прошмондовку из проебалтике то получается что в России не осталось достойных политиковРоссия рискует по...
  • Sergiy Che
    Немцы её предков не успели захолокостить - жидовка она с Бандеристана...Жена Макаревича* ...

Ярославский экс-депутат подал иск с требованием заменить иностранные слова мэр и мэрия русскими

Ярославский экс-депутат подал иск с требованием заменить иностранные слова мэр и мэрия русскими

"Царьград" выяснил, какие русские аналоги бывший депутат предлагает для импортозамещения.В Ярославский областной суд поступил иск бывшего депутата горсовета Александра Симона к Ярославской областной думе, муниципалитету и мэрии города Ярославля.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх