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Нижегородская правда

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Нижегородский травматолог извлек из колена жителя Берлина металлический осколок

Нижегородский травматолог извлек из колена жителя Берлина металлический осколок

В Нижнем Новгороде врачи прооперировали колено пациента, прилетевшего из Германии. Об этом сообщает главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

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