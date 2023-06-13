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Старовойт: ВСУ повредили более десяти домов в Курской области

Старовойт: ВСУ повредили более десяти домов в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли девять домов в Курской области. Об этом во вторник, 13 июня, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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