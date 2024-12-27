"Ведомости": доля планирующих корпоративы компаний в России упала до 80%

Российские компании в 2024 году стали чаще отказываться от проведения новогодних корпоративов из-за желания сэкономить бюджет, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на результаты исследования аналитиков Русской школы управления (РШУ) и экспертов рекрутинговой компании Get Experts.
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