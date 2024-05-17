Сырский сделал экстренное заявление о тяжелой ситуации в Харькове: новости СВО на утро 18 мая

На этом фоне комбат ВСУ предсказал сложные два месяца для украинской армии под Харьковом. Сырский сделал экстренное заявление о тяжелой ситуации в Харькове Главком ВСУ Александр Сырский заявил об усложнении ситуации в Харьковской области, где сейчас идет наступление ВС РФ.