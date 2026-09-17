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Ивановские новости

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В Ивановской области стартовали выборы ректора энергоуниверситета

В Ивановской области стартовали выборы ректора энергоуниверситета

Кандидаты на должность ректора ИГЭУ смогут подать документы в специально отведённом кабинете 23 и 24 сентября с 9:30 до 12:00 и с 13:00 до 17:15.

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