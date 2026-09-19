Ночной свет связали с меньшей продолжительностью сна при шизофрении

Новое исследование Медицинского университета Фудзита (Айти, Япония) показало: более сильное ночное освещение у пациентов с шизофренией связано с меньшей продолжительностью и эффективностью сна, а также более долгим ночным бодрствованием.
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