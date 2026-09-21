Элиты тормозили власти России. Теперь игра пошла по-крупному

Ле Пен раскритиковала Россию за передачу "Ашана" во временное управление. Меж тем временный управляющий планирует сохранить "Ашан" и "Лемана Про" в Екатеринбурге.
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Интересно кому теперь отходят активы принадлежавшие иностранному капиталу? И как быть с торговыми сетями , владельцы которых припеваюче проживают за бугром ? Например Пятёрочка .