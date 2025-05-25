Психологическая помощь: в Казани поддержат мальчика, потерявшего мать

В Казани трёхлетний мальчик, потерявший мать в трагедии, получит психологическую помощь. Реабилитация проходит в Детской республиканской больнице, где его состояние оценивается как среднетяжёлое, сообщила Ирина Волынец.
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