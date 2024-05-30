Американские военные работают над технологией беспроводной зарядки БПЛА лучом энергии

Министерство обороны США выделило средства для финансирования исследовательской работы над новой технологией, которая позволит беспилотным летательным аппаратам выполнять намеченные миссии в беспрерывном режиме.
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