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Нескучные технологии

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Американские военные работают над технологией беспроводной зарядки БПЛА лучом энергии

Американские военные работают над технологией беспроводной зарядки БПЛА лучом энергии

Министерство обороны США выделило средства для финансирования исследовательской работы над новой технологией, которая позволит беспилотным летательным аппаратам выполнять намеченные миссии в беспрерывном режиме.

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