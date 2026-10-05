Рябины посадили в парке Комсомольский в Иркутске

В парке «Комсомольский» в городе Иркутске высадили новые деревья. В акции приняли участие депутаты городской Думы Иркутска от округов № 7, 8 и 9 — Алексей Савельев, Артур Бектемиров и Павел Кудеев, которые представляют жителей микрорайона Иркутск-II.
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