Несколько миллионов человек, более сотни тысяч квадратных километров, богатых черноземами, большое количество промышленных предприятий, ГЭС, АЭС, порты и контроль над всем Азовским морем — это далеко не полный список того, что получила Россия с новыми территориями.
Что получила Россия, вернув себе «новые территории» от Украины?
Комментарии
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Садко Гусляр
...ещё одну головную боль...
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8 м.
Нина Шалева
Да здравствует Россия!!! Мы берем свое, пришли за своими долгами! Отдайте наши русские территории, и мы не будем брать их силой. Мировая Закулиса наложила свою лапу на Российское добро, а этого Россия не прощает!!! Рано или поздно мы приходим за своими землями и возвращаем украденное добро!!!!
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8 м.
НШ
Нина Шалева
Русские все построили на Украине и у нас все захапали! Хотелось бы, чтобы и прибалты вернули наши деньги, на которые отстраивалась их гнилая "ветрина".
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8 м.
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