Что получила Россия, вернув себе «новые территории» от Украины?

Нина Шалева

Да здравствует Россия!!! Мы берем свое, пришли за своими долгами! Отдайте наши русские территории, и мы не будем брать их силой. Мировая Закулиса наложила свою лапу на Российское добро, а этого Россия не прощает!!! Рано или поздно мы приходим за своими землями и возвращаем украденное добро!!!!