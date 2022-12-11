Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Что получила Россия, вернув себе «новые территории» от Украины?

Что получила Россия, вернув себе «новые территории» от Украины?

Несколько миллионов человек, более сотни тысяч квадратных километров, богатых черноземами, большое количество промышленных предприятий, ГЭС, АЭС, порты и контроль над всем Азовским морем — это далеко не полный список того, что получила Россия с новыми территориями.

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Комментарии
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Садко Гусляр
...ещё одну головную боль...
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8 м.
Нина Шалева
Да здравствует Россия!!! Мы берем свое, пришли за своими долгами! Отдайте наши русские территории, и мы не будем брать их силой. Мировая Закулиса наложила свою лапу на Российское добро, а этого Россия не прощает!!! Рано или поздно мы приходим за своими землями и возвращаем украденное добро!!!!
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8 м.
НШ
Нина Шалева
Русские все построили на Украине и у нас все захапали! Хотелось бы, чтобы и прибалты вернули наши деньги, на которые отстраивалась их гнилая &quot;ветрина&quot;.
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8 м.

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