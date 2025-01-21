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Новости Липецка

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«Новые люди» инициировали комплекс мер для защиты банковских вкладов липчан

«Новые люди» инициировали комплекс мер для защиты банковских вкладов липчан

Защитить банковские вклады от заморозки, ввести премии для тех, кто поможет поймать телефонных мошенников, заменить треть чиновников искусственным интеллектом — такими громкими предложениями депутатов Госдумы от партии «Новые люди» запомнился январь 2025.

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