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В МО Франции сообщили о планах автозавода страны производить дроны на Украине

В МО Франции сообщили о планах автозавода страны производить дроны на Украине

Крупный французский автопроизводитель совместно с оборонной французской компанией намерен организовать выпуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украине, сообщил 7 июня министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

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