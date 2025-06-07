В МО Франции сообщили о планах автозавода страны производить дроны на Украине

Крупный французский автопроизводитель совместно с оборонной французской компанией намерен организовать выпуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украине, сообщил 7 июня министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
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