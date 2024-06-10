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Калужские новости

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В Калужской области мужчина с психическим заболеванием чуть не убил сожительницу

В Калужской области мужчина с психическим заболеванием чуть не убил сожительницу

Житель Обнинска, у которого диагностировали психические отклонения, предстанет пред судом за покушение на убийство своей сожительницыЖитель Обнинска, у которого диагностировали психические отклонения, предстанет пред судом за покушение на убийство своей сожительницы.

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