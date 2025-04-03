Горный лот на миллионы: что будет с канатной дорогой «Роза Хутор»

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) объявило о продаже 80 объектов недвижимости, относящихся к комплексу «Канатная дорога 3S», соединяющему слияние рек Мзымта и Пслух с финишной зоной горнолыжного курорта «Роза Хутор».
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