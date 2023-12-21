Дело возбуждено после гибели мужчины при падении глыбы льда в Люберцах

t.me/gsuskmosobl/1746 Уголовное дело возбуждено по факту гибели мужчины при падении глыбы льда у военкомата в подмосковных Люберцах, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Московской области.
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