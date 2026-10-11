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CityChick Style

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An Iconic Dinner Affair: Diner en Blanc Does It Again

Diner en Blanc NYC hosted an iconic dinner affair on October 1st at Pier 83- Hudson River Park. There were close to 2000 guests dressed in all-white attire, surrounded by their beautiful white table decorations.

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