An Iconic Dinner Affair: Diner en Blanc Does It Again

Diner en Blanc NYC hosted an iconic dinner affair on October 1st at Pier 83- Hudson River Park. There were close to 2000 guests dressed in all-white attire, surrounded by their beautiful white table decorations.
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