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В Москве 10 человек с тяжелым отравлением из-за ботулизма попали в реанимацию

В Москве 10 человек с тяжелым отравлением из-за ботулизма попали в реанимацию

Трое пострадавших ели консервы с тунцом, двое – лобио.Вспышка ботулизма зарегистрирована в Москве, здесь в реанимацию инфекционной больницы попали 10 человек с отравлением после употребления рыбных консервов.

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