В Москве 10 человек с тяжелым отравлением из-за ботулизма попали в реанимацию

Трое пострадавших ели консервы с тунцом, двое – лобио.Вспышка ботулизма зарегистрирована в Москве, здесь в реанимацию инфекционной больницы попали 10 человек с отравлением после употребления рыбных консервов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии