7 профессий с большой зарплатой, которые сегодня непопулярны

«Работа мечты». Рыбак, сварщик, матрос-первоход — что еще может стать хорошим источником заработка. Мир вокруг нас меняется с головокружительной скоростью: мода, технологии, вкусы — всё это постоянно находится в движении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии