В Липецкой области продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего чиновника, который обвиняется в крупных хищениях и скрывался от следствия 12 лет

«Следователем Следственной части Следственного управления УМВД России по Липецкой области проводятся следственные действия с Олегом Донских, бывшим начальником Департамента административной работы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
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