БПЛА атаковали дата-центр Сбербанка. Банки отказывают в помощи бизнесу? Что запретят россиянам? Главное к утру

Атака беспилотников затронула цифровую инфраструктуру одного из крупнейших банков России. В ночь на 14 октября под удар попал центр обработки данных Сбербанка в Балаково Саратовской области.
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