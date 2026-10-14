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БПЛА атаковали дата-центр Сбербанка. Банки отказывают в помощи бизнесу? Что запретят россиянам? Главное к утру

​Атака беспилотников затронула цифровую инфраструктуру одного из крупнейших банков России. В ночь на 14 октября под удар попал центр обработки данных Сбербанка в Балаково Саратовской области.

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