Жозеп Боррель опроверг возможность одностороннего исключения Испании из Шенгена по инициативе Италии

Жозеп Боррель, который занимал пост верховного представителя ЕС по иностранным делам с 2019 по 2024 год, прокомментировал заявления Италии о возможном приостановлении действия Шенгенского соглашения в отношении Испании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии