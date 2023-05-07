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Депутат Госдумы от КПРФ готовит поправки, позволяющие отправлять таджиков на фронт СВО

Депутат Госдумы от КПРФ готовит поправки, позволяющие отправлять таджиков на фронт СВО

В Госдуме хотят разрешить мобилизовать мигрантов, получивших российское гражданство.Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев готовит поправки, позволяющие отправлять таджиков на фронт СВО, об этом он сообщает в своем тг-канале Михаил Матвеев коммент.

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