После достижения максимума около $1,65 23 сентября криптовалюта XRP существенно подешевела. В ходе последнего снижения потери достигали 22,5% на фоне неблагоприятных данных по потребительской инфляции в США (CPI), последующей публикации индекса цен производителей (PPI) и слабого открытия американского фондового рынка.
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