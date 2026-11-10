После достижения максимума около $1,65 23 сентября криптовалюта XRP существенно подешевела. В ходе последнего снижения потери достигали 22,5% на фоне неблагоприятных данных по потребительской инфляции в США (CPI), последующей публикации индекса цен производителей (PPI) и слабого открытия американского фондового рынка.