Стала известна дата, когда в июле ударит мощная магнитная буря

В июле ожидаются как минимум три магнитные бури, которые могут повлиять на самочувствие людей. Об этом сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.
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