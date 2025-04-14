«Сейчас или никогда»: Европа приготовилась отдать миллиарды Москве

« При этом, как заявил Wall Street Journal бывший высокопоставленный сотрудник госдепартамента США Дэниел Фрайд, американские госдеп и минфин уже готовят варианты ужесточения антироссийских санкций. »

EV

Evgeni Velesik

А что если эти резервы конвертировать в ₽убль и выпустить на эту сумму денежную массу, которой так не хватает в ЦБ РФ???