Русская весна
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Русская весна

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«Сейчас или никогда»: Европа приготовилась отдать миллиарды Москве

«Сейчас или никогда»: Европа приготовилась отдать миллиарды Москве

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Комментарии
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ШКИПЕР
«   При этом, как заявил Wall Street Journal бывший высокопоставленный сотрудник госдепартамента США Дэниел Фрайд, американские госдеп и минфин уже готовят варианты ужесточения антироссийских санкций. »
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11 час.
EV
Evgeni Velesik
А что если эти резервы конвертировать в ₽убль и выпустить на эту сумму денежную массу, которой так не хватает в ЦБ РФ???
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10 час.
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