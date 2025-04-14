Переговоры Кремля с Белым домом в активной фазе, ЕС оставили за бортом, обложив вдобавок торговыми пошлинами.
«Сейчас или никогда»: Европа приготовилась отдать миллиарды Москве
Комментарии
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ШКИПЕР
« При этом, как заявил Wall Street Journal бывший высокопоставленный сотрудник госдепартамента США Дэниел Фрайд, американские госдеп и минфин уже готовят варианты ужесточения антироссийских санкций. »
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11 час.
EV
Evgeni Velesik
А что если эти резервы конвертировать в ₽убль и выпустить на эту сумму денежную массу, которой так не хватает в ЦБ РФ???
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10 час.
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