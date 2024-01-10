В Марий Эл полицейские встретились с иностранными студентами Марийского государственного университета

С целью профилактики грубого нарушения общественного порядка сотрудниками Управления по вопросам миграции и Следственного комитета совместно с руководством Марийского государственного университета проведено публичное мероприятие с иностранными студентами.
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