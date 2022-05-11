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Секреты выращивания здоровой рассады!)

Секреты выращивания здоровой рассады!)

Всем привет, дорогие читатели, сегодня мы с вами поговорим про секреты выращивания мощной и хорошей рассады) 1) Секреты В сегодняшней статье я поделюсь с вами секретами выращивания мощной и хорошей рассады!)Прежде всего молодым сеянцем необходимо создать оптимальные условия произрастания! Всегда следите за тем,чтобы световой день для всходов составлял 12 часов!Соблюдайте умеренный полив,почва должна быть чуть чуть подсушенной,в помещении не должно быть слишком жарко Только сочетание всех этих факторов обеспечит правильное развитие вашей рассады!) Подросшие сеянцы необходимо пикировать,для этого лучше всего выбрать стаканчик объемом 300 мл,так корневая система получит больше места для своего роста.

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