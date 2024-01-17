Разина призналась, что не испытывает чувств к бывшей группе: «Я и Мираж разные»

Когда-то Светлана Разина стояла на одной сцене с Маргаритой Суханкиной. Группа «Мираж» процветала и становилась с каждым днем популярнее, а вот отношения коллег внутри кипели страстями, склоками и завистью.
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